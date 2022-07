Taman Nasional Bako di Sarawak Malaysia Suguhkan Hutan Vegetasi Habitat Satwa Liar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUCHING - Keaslian alam dan hutan yang masih terjaga menjadi destinasi favorit yang ditawarkan Sarawak, Malaysia Timur.

Diantaranya, Taman Nasional Bako atau Bako National Park bisa menjadi salah satu yang bisa para pelancong kunjungi yang memang memiliki jiwa petualang.

Taman Nasional yang dikelola Sarawak Forestry merupakan hutan lindung yang terdapat beragam jenis vegetasi seperti semak belukar, hutan bakau, hutan dipterokarpa, vegetasi tebing halus dan banyak lagi.

Bahkan satwa liar juga menjadi penghuni Bako. Monyet ekor panjang dan monyet daun perak, babi hutan tak jarang ditemukan berkeliaran di sekitar Bako.

Perjalanan ke Bako tidak terlalu memakan waktu yang begitu lama. Dimulai dari dermaga atau Terminal Bako yang berada di Jalan Bako Kuching.

Dermaga tempat bersandarnya perahu tujuan Bako National Park ini jaraknya 20 kilometer dari pusat Kota Kuching atau sekira 30 menit.

Di sini, tersedia loket tiket untuk menuju ke Bako. Harga tiket perahu, dewasa RM48 (PP) per orang dan anak-anak RM14 (PP) per orang. Sedangkan tiket masuk ke Taman Bako RM20 per orang.

Setelah membeli tiket, para pengunjung akan menumpang perahu motor air menuju ke Bako dengan memakan waktu sekira 20 menit. Pengunjung turun di bibir pantai depan Headquarter (HQ) Park. Di tempat inilah para pengunjung terlebih dahulu mendaftarkan diri sebelum memulai trekking pada jalur-jalur yang ada di taman itu.

Terdapat 16 jalur hutan berkode warna yang menawarkan berbagai pilihan jalan kaki dan hiking.

Aidil (30), wisatawan asal Kalimantan Barat, Indonesia, memilih tujuan mengunjungi Bako National Park karena dirinya senang mengeksplor keindahan alam.