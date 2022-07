PROFIL dan Perjalanan Karir Sehun EXO yang Bakal Main Film Drakor Baru All The Things That We Loved

Sehun EXO saat menghadiri Dior Men 2022 Winter Collection pada 21 Januari 2022. Kini Sehun EXO akan menjadi pemeran utama di drakor terbarunya yakni All the things We've loved yang rilis pada awal 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak profil Sehun EXO yang bakal bintangi drama korea (drakor) baru All The Things That We Loved.

Member EXO, Sehun bakal membintangi drakor terbaru besutan TVING All The Things That We Loved.

Drakor All The Things That We Loved akan tayang pada awal 2023.

Selain Sehun EXO, Jo Joon Young dan Jang Yeo Bin juga akan membintangi drakor bergenre romantis itu.

Sontak nama Sehun EXO mendadak jadi trending topik nomor satu di Twitter Indonesia pada Rabu 27 Juli 2022 dengan lebih dari 100 ribu tweet.

Siapakah sosok Sehun EXO dan bagaimana perjalanan karirnya?

Profil Sehun EXO

Oh Se-hun atau akrab disapa Sehun adalah rapper, penyanyi, penulis lagu, aktor, model, dan penari asal Korea Selatan.

Sehun lahir di Jungnang-gu, Seoul, Korea Selatan, pada 12 April 1994.

Ia lulus dari School of Performing Arts Seoul pada Februari 2013.