Sejumlah Pemuda dan Mahasiswa Pontianak Beri Tanggapan Tentang 'Demam' Fashion Week Ala Citayem

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Video fashion show di jalananan ala citayam fashion week tampaknya juga mulai diikuti oleh anak muda di Pontianak. Selasa 26 Juli 2022.

Seperti yang diposting oleh akun Instagram kuburaya.terkini. Tampak para remaja catwalk di zebra cross Jln Pattimura yang berada persis di depan Gereja Katedral Pontianak.

Beragam pandangan dilontarkan oleh sejumlah anak muda di pontianak. Ada yang mendukung ada pula yang kurang setuju dengan fenomena catwalk di jalanan ala citayem fashion week yang cukup viral belakangan ini.

Mahasiswa Seni Untan pontianak Fernandus deo Dekapriyo turut memberikan komentar terhadap video catwalk di zebra cross oleh anak muda di Pontianak.

"Menanggapi hal itu, kita sebenarnya bisa dilihat dari beberapa prespektif ya, dari seni, konvensional, hingga bisnis, bahkan politikus juga turun langsung untuk meramaikan fashion week Citayam, jadi semua orang bisa menduplikasi hal yang sama termasuk juga di Pontianak," ujarnya.

"Walaupun ini bisa mendukung UMKM, akan tetapi lebih baik jika bisa dilakukan pada tempat yang sesuai, namun kita lihat juga seperti beberapa fasilitas di Pontianak Taman Digulis, Waterfront, yang menjadi permasalahan itu terdapat pada sampah ya," ujarnya.

"Berbeda dengan Citayam Fashion Week yang ada di Jakarta sana, yang menyuarakan buanglah pada tempatnya, say no to drugs, dan sebagainya, hal ini bakal dikesampingkan sama anak muda Pontianak, jadi harapannya jika sudah mulai ramai di Pontianak kalau bisa lebih memperhatikan kebersihan dan lain sebagainya, jangan hanya menjadi ajang gaya-gayaan saja, karena kita tau di Pontianak ini seperti apa," imbuhnya sembari tersenyum.

Sikap tak setuju juga disampaikan oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak yang mengaku kurang setuju dengan adanya fashion show di jalanan ala citayam fashion week jika dipandang dari aspek resikonya.

"Jika nantinya jadi ikutan ramai sih saya kurang setuju ya, karena jika dilakukan di trotoar malah mengganggu pengguna jalan raya, nantinya pasti orang-orang akan berkerumun di tepi jalan raya," ujarnya.

"Seandainya terjadi laka lantas pasti lebih beresiko memakan banyak korban, bayangkan saja jika sampai terjadi seperti di Kaltim rem blong atau lain sebagainya, kita tidak tau ya, kan seandainya saja," kata Gloria Freicellina Oroh.