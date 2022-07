PROFIL Ji Sung, Pemeran Dua Kepribadian Ganda di Drakor Baru Adamas yang Sempat Dipaksa Jadi Guru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak profil aktor Ji Sung, pemeran utama drama korea (drakor) misteri terbaru Adamas yang tayang besok Rabu 27 Juli 2022.

Sosok aktor Ji Sung tengah menjadi sorotan karena membintangi pemeran utama dalam drakor terbaru berjudul Adamas.

Ji Sung nantinya akan memerankan dua kepribadian berbeda yakni saudara kembar bernama Ha Woo Shin dan Song Soo Hyun.

Drakor Adamas tayang setiap hari Rabu dan Kamis mulai 27 Juli 2022 di tvN dan Disney+ Hotstar.

Lantas siapakah aktor Ji Sung ini?

Simak profilnya berikut!

Profil Ji Sung

Ji Sung merupakan aktor papan atas Korea Selatan.

Namanya mulai terkenal karena perannya dalam drama televisi All In (2003), Save the Last Dance for Me (2004), New Heart (2007), Protect the Boss (2011), Secret Love (2013), Kill Me, Heal Me (2015), Innocent Defendant (2017), Familiar Wife (2018), Doctor John (2019), dan The Devil Judge (2021).

Sebenarnya nama aslinya bukanlah Ji Sung, melainkan Kwak Tae Geun.