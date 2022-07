Profil dan Latar Belakang Kang The Conqueror, Sosok Penjahat Utama di Film Ant-Man 3 dan Avengers 5

Kang The Conqueror bakal jadi penjahat utama di film Ant-Man ant The Wasp: Quantumania (2023) hingga Avengers: The Kang Dynasty (2025)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut profil dan latar belakang karakter Kang The Conqueror yang resmi muncul di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Marvel kembali membuat kejutan dengan menampilkan sosok Kang The Conqueror sebagai penjahat utama di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Selain itu, pada San Diego Comic Con yang digelar pada Sabtu 24 Juli 2022 kemarin, Kang The Conqueror juga dikonfirmasi bakal menjadi penjahat utama di film Avengers: The Kang Dynasty yang akan tayang 2025.

Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania akan tayang pada 17 Februari 2023 mendatang.

Sosok Kang The Conqueror bahkan masuk di jajaran Google Trends hari ini pada Senin 25 Juli 2022.

• Captain Marvel Muncul di Episode 6 Ms. Marvel, Simak Profil dan Fakta Menarik Brie Larson

• Jadwal Tayang Film dan Serial Marvel Fase 4 Terbaru 2022-2023, Tanggal Rilis Loki Season 2 Terungkap

Lantas siapakah sosok Kang The Conqueror?

Sosok Kang The Conqueror adalah penjahat super yang ada di semesta Marvel.

Karakter ini sering muncul sebagai musuh bebuyutan Avengers dan Fantastic Four.

Ia dikenal sebagai entitas penjelajah waktu.

Beberapa versi alternatif Kang The Conqueror telah muncul di seluruh judul Marvel Comics selama bertahun-tahun, termasuk masa depan dan masa lalunya yang heroik, Rama-Tut, Immortus, dan Iron Lad.