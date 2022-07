PROFIL dan Kontroversi Nikita Mirzani, Artis yang Ditangkap Polisi, Tak Hanya Sekali Terjerat Hukum

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak profil Nikita Mirzani artis yang ditangkap polisi di Mall Senayan City pada Kamis 21 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

Artis Nikita Mirzani ditangkap polisi di Mall Senayan City pada Kamis 21 Juli 2022 pukul 14.50 WIB.

Adapun penangkapan itu buntut kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra.

Momen Nikita Mirzani ditangkap oleh aparat Polres Serang Kota itu diunggah akun Instagram @ramdanalamsyah.id pada Kamis 21 Juli 2022.

Lantas siapakah Nikita Mirzani ini?

Nikita Mirzani Mawardi atau yang akrab disapa Nikita Mirzani atau Nyai adalah seorang aktris, model, penyanyi, presenter, dan pengusaha keturunan Minangkabau.

Nikita pertama kali memulai karirnya pada acara Take Me Out Indonesia.

Nikita Mirzani lahir pada tanggal 17 Maret 1986 (usia 36) di Jakarta, Indonesia, sebagai anak kedua dari pasangan Mawardi dan Julaelah.

Ia memiliki darah keturunan Minang dari ayahnya dan darah keturunan Betawi dari ibunya.

Nikita memiliki seorang kakak kandung yang bernama Edwin Augustinus Ray dan dua orang adik kandung yang bernama Pedro Adrian dan Lintang Fajar Gemuruh.