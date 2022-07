Pemkab Bengkayang Sukseskan Program Penanaman Pohon Serentak se - Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, turut mensukseskan program penanaman pohon serentak.

Kabupaten Bengkayang sendiri, melaksanakan kegiatan penanaman pohon serentakdi SMP Amkur Bengkayang yang dihadiri langsung Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang Dodorikus, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang Heru Pujiono, Kasatpol PP Bengkayang Fabianus Oel serta jajaran staf di lingkungan Kabupaten Bengkayang.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bengkayang ini menyampaikan akan menanam bibit yang sudah didistribusikan sebanyak 3040 yang disebar di 11 SMA, 8 SMP, dan 5 SD di Kabupaten Bengkayang.

“Di Kabupaten Bengkayang jumlah sekolah sebanyak 274 SD, 49 TK, 84 SMP, 10 SMK, 30 SMA, dan 2 SLB,” terang Bupati Darwis.

“Tempo hari bulan April kita ada penanaman disetiap kantor bantuan dari CSR, ada 300 bibit. Terdiri dari Mahoni, Ketapang Kencana, dan beberapa bibit Kayu Belian. Kita tanam di area Kantor Bupati dan Kantor-Kantor OPD termasuk Kecamatan. Dan nanti di Agustus ini kita akan menanam kembali termasuk di daerah pesisir. Hanya saja kita kekurangan bibit Mangrove. Dan kita akan mulai menanam di pesisir dari Desa Sungai Duri sampai Desa Karimunting dan 12 pulau terdekat akan kita tanami,” tambah Bupati Bengkayang ini.

Untuk itu, Gubernur Kalimantan Barat merespon baik program yang telah dilakukan Pemkab Bengkayang. Gubernur Kalbar menyampaikan, sumber air bersih di Kabupaten Bengkayang sudah bagus. Untuk menjaga sumber air bersih itu bertahan lama dan lestari, harus menjaga keteduhan dan kehijauan pohon.

Diketahui, kegiatan penanaman pohon serentak se-Kalbar yang telah dilaksanakan ini mengusung tema Kalimantan Barat Teduh, Hijau dan Lestari dalam rangka pemulihan hutan dan lahan sebagai upaya mendukung Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. (*)

