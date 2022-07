Cek Promo Tarif Harga Tiket Pesawat Garuda, Citilink dan Lion Air Group Terbaru Hari Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut promo Tarif Harga Tiket Pesawat terbaru hari ini semua Maskapai Garuda Indonesia, Citilink hingga Lion Air Grup serta Maskapai lainnya.

Hingga bulan ini Juli 2022, Tari Harga Tiket Pesawat masih tinggi.

Hal ini lantaran dipicu beberapa faktor di antara harga bahan bakar hingga keniakan airport tax.

Ketua Umum Indonesia National Air Carrier Association (INACA), Denon Prawiraatmadja menjabarkan sejumlah faktor yang berperan besar dalam mendorong kenaikan harga tiket pesawat, salah satunya kenaikan harga avtur.

“Harga avtur ini sangat berpengaruh terhadap beban operasi kegiatan penerbangan,” ujar Denon mengutip Kontan.co.id belum lama ini.

• Syarat Naik Pesawat Garuda Terbaru Hari Ini Kriteria Penumpang Wajib PCR dan Antigen

Sejalan dengan penuturan Denon, harga avtur memang mengalami kenaikan.

Mengutip Kompas.com, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta periode 15-30 Juni 2022 sebesar Rp 17.362 per liter. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan periode 15-30 Maret 2022 yang sebesar Rp 13.677 per liter.

Menurut Denon, biaya avtur dan biaya leasing menjadi 2 komponen biaya dengan porsi paling besar dalam biaya operasional. Porsi keduanya mencapai sekitar 60 persen dalam pos beban tersebut.

Selain avtur, penguatan dolar Amerika Serikat (AS) yang mendekati Rp 15.000 per dolar AS juga turut menambah beban maskapai, sebab biaya sewa pesawat dibayarkan dengan menggunakan mata uang dolar AS.

Faktor lainnya, pasokan pesawat yang beroperasi saat ini terbatas akibat efek menyusutnya permintaan akibat pagebluk Covid-19 sebelumnya.