Ada Sejak 30 Tahun Lalu, Hot Spring Panchor Sarawak Malaysia Tawarkan Sensasi Mandi Air Panas Alami

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SARAWAK - Banyak destinasi wisata alam yang bisa dikunjungi ketika berkunjung ke Sarawak. Satu di antaranya adalah Hot Spring Kampung Panchor yang berlokasi di Serian.

Dimana untuk menuju lokasi ini, jarak yang ditempuh sekitar satu jam dari Tebedu atau pusat Kota Kuching.

Hot Spring Panchor merupakan kolam pemandian air panas yang bersumber dari mata air yang dihasilkan oleh munculnya air tanah yang dipanaskan oleh panas bumi dari kerak bumi.

Kolam air panas alami ini diyakini berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit, salah satunya penyakit kulit.

Terdapat beberapa kolam yang mana di sekelilingnya dilapisi papan untuk pengunjung duduk sambil merendam kaki ke dalam air yang bersuhu 34 derajat celcius. Pengunjung juga bisa berendam di dalam kolam yang dasarnya dilapisi papan.

Sudah ada sejak 30 tahun lalu, untuk bisa menikmati sensasi mandi di kolam air panas ini, tarifnya cukup terjangkau.

Tarif yang dikenakan bagi warga Malaysia, untuk dewasa 5 ringgit per orang dan anak-anak 1 ringgit per orang. Sedangkan bagi warga asing atau wisatawan dikenakan tarif masuk 15 ringgit per orang.

• Viral Pria Asal Malaysia Cari Jodoh Sampai Bagikan Pamflet, Hadiah yang Ditawarkan Fantastis

Akbar (32), warga negara Indonesia asal Singkawang, Kalimantan Barat, menuturkan, kolam air panas Panchor merupakan tempat yang ingin ia kunjungi sejak lama.

Pasalnya, setiap berkunjung ke Kuching, ia hanya melewati dan membaca plang yang menunjukkan arah Hot Spring Panchor.

Ketika berkesempatan mengunjungi destinasi ini, ia pun mencoba merasakan berendam dan mandi di air yang suhunya cukup panas.

"Awalnya memang terasa agak panas, tetapi kalau semakin lama kita berada di kolam, tubuh kita beradaptasi dengan suhu air. Ada rasa relaksasi berendam di kolam ini," ujarnya, Kamis 21 Juli 2022.

Ia menambahkan, lokasi Hot Spring Panchor sangat asri dan menyatu dengan alam. Untuk menuju ke lokasi juga tidak sulit karena akses jalannya bagus.

"Selain harga yang terjangkau, kolam yang disediakan juga cukup banyak," tuturnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News