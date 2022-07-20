Siaran Langsung Hasil Manchester City vs Club America Kamis 21 Juli 2022, Lihat Hasil Akhir
Pertandingan Manchester City vs Club America berlangsung di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat, Kamis 21 Juli 2022 mulai pukul 07.30 WIB.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nonton Siaran Langsung hasil Manchester City vs Club America pada laga persahabatan pramusim 2022.
Link siaran langsung live streaming dapat diakses pada artikel ini.
Laga persahabatan Club America vs Manchester City dapat disaksikan secara live vidio dan live score.
Pertandingan Manchester City vs Club America berlangsung di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat, Kamis 21 Juli 2022 mulai pukul 07.30 WIB.
Hasil akhir Club America vs Manchester City dapat diketahui setelah pertandingan berakhir.
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Head to Head
Manchester City maupun Club America keduanya telah 2 kali bertemu sebelumnya
Pertandingan kali ini menjadi perjumpaan ketiga bagi kedua tim.
Pada pertemuan terakhir Manchester City menang 2 kali atas Club America.
17.07.11: Club America 0-2 Manchester City
Siaran Langsung
hasil Manchester City vs Club America
Manchester City vs Club America
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