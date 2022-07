Maia Estianty Kenakan Outfit Dres Mini Seperti Gadis Belia, Temani Irwan Mussry ke Thailand

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Tampak anggun dan cantik, Maia Estianty berdiri disamping Al Ghazali dan suaminya Irwan Musry seperti gadis belia.

Mengenakan dress mini bewarna puih, Maia berdandan seperti anak remaja walau kini usianya sudah menginjak kepala 4.

Diketahui, Maia Estianty ternayta mendampingi sang suami Irwan Musry ke acara exclusive screening "The Gray Man" only on Netflix di Bangkok, Thailand.

Namun busana Maia Estianty menjadi sorotan netizen pasalnya sang musisi memakai dress mini.

Berbeda dari biasanya yang mengenakan pakaian tertutup, saat itu ibunda Al El Dul memakai dress di atas lutut.

• Ahmad Dhani Mengaku Menangis Ketika Bercerai, Takut Sifat Buruk Maia Estianty Diingat Anak

Dikutip dari Banjarmasin.post, hal tersebut diketahui dari foto yang dibagikan Mai Estianty melalui akun instagram pribadinya, @maiaestiantyreal, Rabu 20 Juli 2022.

Maia Estianty hadir di Bangkok bersama Al Ghazali untuk menemani Irwan Mussry.

Mereka menyempatkan berfoto bersama, dalam foto yang diunggah tersebut terlihat Maia Estianty berdiri di tengah diapit oleh Al Ghazali dan Irwan Mussry.

"Exclusive screening "THE GRAY MAN" only on Netflix... supported ny @tagheuer....

Hadir di Bangkok bertiga...