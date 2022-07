Jadwal Bola 19-20 Juli 2022! Laga Pramusim Barcelona, Manchester United & Kualifikasi Liga Champions

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Meskipun sebagaian besar sepak bola Liga di Eropa sedang menjalani libur pramusim, tetapi ada beberapa pertandingan menarik yang wajib untuk disaksikan yang diselenggarakan pada 19–20 Juli 2022.

Beberapa pertandingan tersebut terdiri dari pertandingan Kualifikasi Liga Champions 2022-2023 dan laga Tour Pramusim 2022.

Dari laga Kualifikas Liga Champions ada pertandingan kualifikasi kedua dalam leg pertama Liga Champions 2022-2023.

Laga ini merupakan ajang seleksi untuk memperebutkan posisi berlaga di Piala Champions Eropa.

Seperti kita ketahui, Liga Champions Eropa ini diikuti oleh 32 klub di Eropa.

Namun sudah ada 26 klub yang memastikan diri untuk bergabung di kompetisi tersebut.

Tentunya masih ada 6 klub yang akan bertarung melewati babak kualifikasi.

Selain kualifikasi Piala Champions, juga ada pertandingan tour pramusim klub-klub besar eropa.

Beberapa klub tersebut terdiri dari Manchester United, Ajax Amsterdam, AS Roma hingga Barcelona dan beberapa klub lainnya.

Berikut ini jadwal lengkap pertandingan sepak bola pada Selasa 19 Juli 2022 :

Liga Champions

(Kualifikasi kedua, leg pertama)

23:00 Qarabag vs Zurich

23:00 Zalgiris vs Malmo FF

23:00 Pyunik Yerevan vs Dudelange.

* Laga Pramusim

17.10 Manchester United vs Crystal Palace

23.00 Galatasaray vs AS Pardubice

23.30 FC Salzburg vs Ajax Amsterdam

23.30 Osasuna vs Touluse.

Berikut ini jadwal lengkap pertandingan sepak bola pada Rabu 20 Juli 2022 :

* Liga Champions

(Kualifikasi kedua, leg pertama)

00:00 Linfield vs Bodo/Glimt

00:45 Ludogorets vs Shamrock

00:45 Midtjylland vs AEK Larnaca

02:00 Dynamo Zagreb vs Shkupi.

* Laga Pramusim

00.00 PSV Eindhoven vs FC Eindhoven

01.00 Accrington vs Wigan

01.45 Rangers vs West Ham

02.00 AS Roma vs Sporting CP

07.00 Inter Miami vs Barcelona (*)