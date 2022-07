Jadwal Liga Inggris 2022-2023, Sang juara Manchester City Berhadapan Dengan Bournemouth Pekan Ke-2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Juara bertahan Manchester City akan melakoni laga keduanya melawan Bournemouth dalam Premier League musim 2022-2023.

Laga yang digelar di Stadion Etihad ini akan berlangsung pada pekan kedua atau tepatnya Agustus 2022.

Laga ini tentunya sangat penting bagi The Citizens lantaran juara bertahan Liga Inggris ini harus mengamankan poinnya.

Walaupun secara hitungan head to head, anak asuhnya Pep Guardiola ini jauh unggul atas Bournemouth.

Apalagi Bournemouth yang sekarang dilatih oleh Scott Parker mantan Timnas Inggris ini tentunya akan menunjukan kualitas terbaiknya dalam laga ini.

Sebelum menghadapi Bournemouth Manchester City pada pekan pertama berhadapan dengan West Ham.

Berikut ini jadwal lengkap Liga Inggris atau Premier League musim 2022-2023:

* Pekan 1

6 Augustus 2022

Crystal Palace vs Arsenal

Fulham vs Liverpool

AFC Bournemouth vs Aston Villa

Leeds vs Wolves

Newcastle vs Nottingham Forest

Spurs vs Southampton

Everton vs Chelsea

7 Augustus 2022