Hari Bhayangkara ke-76, Kapolres Sanggau Buka Pameran dan Festival Lomba Burung Berkicau se-Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Masih dalam Memeriahkan Hari Bhayangkara ke-76, Polres Sanggau menggelar Pameran dan Festival Lomba Burung Berkicau se-Kalbar dalam rangka Hari Bhayangkara ke-76 Tahun 2022.

Kegiatan tersebtu dilaksnakan di Jl. Padang Golf Komplek Binamarga Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Minggu 17 Juli 2022 pagi.

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro Ridwan, S.I.K, Kadis Porapar Kabupaten Sanggau L Toto Martono, S.Sos M.Si, Kasdim 1204/Sgu Mayor CZI Budi Rahardi, Wakapolres Sanggau Kompol Novrial Alberti Kombo, S.I.K, M. AP., PJU Polres Sanggau, Rombongan Motor Besar Club (MBC) Pontianak, Perwira Staf Polres Sanggau, Anggota Polres Sanggau serta peserta lomba Pameran dan Festival Lomba Burung Berkicau se-Kalimantan Barat.

Kapolres Sanggau dalam sambutannya mengucapakan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul dalam menghadiri kegiatan Pameran dan Festival Lomba Burung Berkicau Se-Kalbar dalam rangka Hari Bhayangkara ke-76 Tahun 2022.

• Meriahkan Hari Bhayangkara ke-76, Polres Kapuas Hulu Gelar Lomba Burung Berkicau Kapolres Cup

“Ada beberapa rangkaian perlombaan yang telah dilaksanakan dalam mengisi Hari Bhayangkara Ke-76, puncaknya pada hari ini kita melaksanakan kegiatan Pameran dan Festival Lomba Burung Berkicau Se-Kalbar,” ucapnya.

AKBP Ade Kuncoro menyampaikan ucapan Terima kasih kepada teman-teman Sanggau Bird Club (SBC), para Juri dan MBC Pontianak yang telah mendukung dan mensukseskan terlaksananya kegiatan ini.

Diririnya menyampaikan bahwa Pandemi Covid-19 sudah bisa terkendali namun belum menjadi endemi sehingga kita harus tetap waspada.

“Saya mengucapkan selamat kepada yang bertanding kepada yang juara selamat dan yang belum juara jangan putus asa karena kedepan ada even-even selanjutnya dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensuport terlaksananya kegiatan ini,” ujarnya.

Adapun yang dipertandingkan dalam Pameran dan Festival Lomba Burung Berkicau adalah 24 Kelas dan 7 Jenis Burung.

Untuk pemenang Kelas Murai Batu diantaranya Juara 1 No Gantangan 11 Raja Tembak / Garuda SF, Juara 2 No Gantangan 26 New Sabang Merah / Duta BNR SF, Juara 3 No Gantangan 52 Simba JR / Sanggau BC, Juara 4 No Gantangan 35 Perdana / Sekadau BC, Juara 5 No Gantangan 34 GF / Sanggau BC, Juara 6 No Gantangan 16 Sabit / Sahabat BC dan Juara 7 No Gantangan 17 Balak G / Sekadau BC.

Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro Ridwan beri pengarahan saat buka Pameran dan Festival Lomba Burung Berkicau Se-Kalbar, Minggu 17 Juli 2022

Sedangkan untuk pemenang Kelas Kacer Kapolres adalah Juara 1 No Gantangan 10 Samurai / LBC BC, Juara 2 No Gantangan 14 CLEO / Garuda SF, Juara 3 No Gantangan 47 Samseng / Sahabat BC, Juara 4 No Gantangan 52 Bara Api / Sahabat BC, Juara 5 No Gantangan 09 Messi Meliau / Meliau SF, Juara 6 No Gantangan 50 Pajero / Lingkaran Danau Sintang dan Juara 7 No Gantangan 23 Sajam / Sahabat BC.

Kapolres Sanggau mengungkapkan Dilaksanakannya Pameran dan Festival Lomba Burung Berkicau Se-Kalbar dalam rangka mengisi dan memeriahkan Hari Bhayangkara Ke-76 Th 2022.

“Semoga dengan kegiatan yang positif serta sebagai sarana menjalin silaturahmi dengan komunitas kicau mania serta sinergitas antara Polri dan elemen masyarakat,” pungkasnya.