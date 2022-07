Fabio Quartararo Disejajarkan dengan Marc Marquez dan Valentino Rossi , Bakal Jadi Legenda MotoGp ?

Pembalap tim pabrikan Yamaha , Fabio Quartararo selebasi kemenangannya meraih podium di gelaran MotoGP 2022 beberapa waktu lalu. Baru-baru ini, Fabio Quartararo disebutkan layak menyandang gelar The Next Alien . Sejajar Marc Marquez dan Valentino Rossi ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Fabio Quartararo adalah pembalap asal Prancis yang menjadi juara bertahan di gelaran Moto Grand Prix atau MotoGP 2022 musim ini.

Pada musim lalu, Fabio Quartararo berhasil merebut gelar Juara Dunia MotoGP 2021 .

Performa top yang ditampilkan Fabio Quartararo pun terbilang impresif di 'separuh musim' yang sudah berjalan sejauh ini.

Dari 11 kali race yang digelar, Fabio Quartararo berhasil menjadi pembalap dengan torehan Poin MotoGP 2022 yang paling banyak.

Sehingga menempatkannya di posisi tertaras Klasemen MotoGP 2022 sementara ini .

Performa ok yang diperlihatkan Fabio Quartararo pun membuat pembalap andalan dari tim pabrikan Yamaha - Monster Energy Yamaha MotoGP - itu panen pujian.

Bahkan, Fabio Quartararo disandingkan dengan Marc Marquez hingga Valentino Rossi yang ada sebagai jajaran Legenda MotoGP saat ini .

Keyakinan itulah yang dirasakan Danilo Petrucci .

Pembalap yang kini juga mengukir karir di ajang Reli Dakkar itu menilai Fabio Quartararo punya alasan yang cukup pantas untuk disejajarkan dengan nama-nama besar di atas.

Danilo Petrucci bahkan menyatakan bahwa cukup beralasan bila Fabio Quartararo digelari sebagai The Next 'Alien' setelah Marc Marquez (Marc Marquez sendiri berjuluk The Baby Alien lantaran performa luar biasanya di MotoGp)

