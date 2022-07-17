Live Skor Hasil Fulham vs Benfica di MNCTV, Lihat Prediksi Susunan Pemain Benfica vs Fulham
Pertandingan persahabatan ini berlangsung di Stadion Algarve, Portugal. Link siaran langsung live streaming dapat diakses pada artikel ini.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan Live Skor hasil Fulham vs Benfica di MNCTV, Senin 18 Juli 2022 mulai pukul 02.15 WIB.
Pertandingan persahabatan bertajuk Battle of Champions ini berlangsung di Stadion Algarve, Portugal.
Laga kali ini menjadi perjumpaan perdana Fulham dan Benfica.
Hasil akhir Benfica vs Fulham dapat diketahui setelah pertandingan berakhir.
Laga persahabatan Benfica vs Fulham dapat disaksikan secara live MNCTV dan live score.
Link siaran langsung live streaming dapat diakses pada artikel ini.
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Prediksi Susunan Pemain
Benfica (4-3-3): Bodysseas Vlachodimos, Nicolás Otamendi, Jan Vertonghen, Alejandro Grimaldo, André Almeida, João Mário, Julian Weigl, Nuno Santos; Haris Seferovic, Roman Yaremchuk dan Gonçalo Ramos.
Pelatih: Roger Schmidt.
Fulham (4-4-2): Marek Rodak, Marlon Fossey, Conor McAvoy, Idris Odutayo, Antonee Robinson, Harrison Reed, Nathaniel Chalobah, Sylvester Jasper, Luke Harris;,Neeskens Kebano dan Jay Stansfield.
Live Skor
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