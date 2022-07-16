Live Skor Hasil Inter Milan vs AS Monaco Malam Ini Live, Lihat Hasil Akhir AS Monaco vs Inter Milan
Laga persahabatan Inter Milan vs AS Monaco dapat disaksikan secara live di Inter TV dan Live Score. Link siaran langsung live streaming dapat diakses.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pantau live skor hasil Inter Milan vs AS Monaco malam ini live TV.
Hasil akhir AS Monaco vs Inter Milan dapat diketahui setelah pertandingan berakhir.
Pertandingan berlangsung di Stadion Paolo Mazza, Minggu 17 Juli 2022 mulai pukul 01.30 WIB.
Laga persahabatan Inter Milan vs AS Monaco dapat disaksikan secara live di Inter TV dan Live Score.
Link siaran langsung live streaming dapat diakses pada artikel ini.
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Prediksi Susunan Pemain
Tuan rumah Inter Milan diprediksi menurunkan sejumlah pemain di antaranya Samir Handanovic.
Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Asllani, Brozovic, Gosens, Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku.
Sementara AS Monaco di antaranya Majecki, Badiashile, Disasi, Maripan, Matsima, Fofana, Lucas, Lemarechal, Volland, Ben Yedder dan Boadu.
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