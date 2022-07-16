Live Skor Hasil Inter Milan vs AS Monaco Malam Ini Live, Lihat Hasil Akhir AS Monaco vs Inter Milan

Laga persahabatan Inter Milan vs AS Monaco dapat disaksikan secara live di Inter TV dan Live Score. Link siaran langsung live streaming dapat diakses.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Live Skor Hasil Inter Milan vs AS Monaco Malam Ini Live, Lihat Hasil Akhir AS Monaco vs Inter Milan
Inter Milan
Pemain Inter Milan. Inter Milan akan melawan AS Monaco pada laga persahabatan sepakbola menjelang Liga Italia Seri A di Stadion Paolo Mazza, Minggu 17 Juli 2022 mulai pukul 01.30 WIB. Pantau live skor hasil Inter Milan vs AS Monaco malam ini live TV. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pantau live skor hasil Inter Milan vs AS Monaco malam ini live TV.

Hasil akhir AS Monaco vs Inter Milan dapat diketahui setelah pertandingan berakhir.

Pertandingan berlangsung di Stadion Paolo Mazza, Minggu 17 Juli 2022 mulai pukul 01.30 WIB.

Laga persahabatan Inter Milan vs AS Monaco dapat disaksikan secara live di Inter TV dan Live Score.

Link siaran langsung live streaming dapat diakses pada artikel ini.

Prediksi Susunan Pemain Inter Milan vs AS Monaco Malam Ini Live TV, Cek Link Live Streaming

Prediksi Susunan Pemain

Tuan rumah Inter Milan diprediksi menurunkan sejumlah pemain di antaranya Samir Handanovic.

Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Asllani, Brozovic, Gosens, Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku.

Sementara AS Monaco di antaranya Majecki, Badiashile, Disasi, Maripan, Matsima, Fofana, Lucas, Lemarechal, Volland, Ben Yedder dan Boadu.

Inter Milan

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