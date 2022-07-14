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Captain Marvel Muncul di Episode 6 Ms. Marvel, Simak Profil dan Fakta Menarik Brie Larson
Di episode terakhir itu, penggemar dikejutkan dengan kemunculan Captain Marvel yang diperankan oleh Brie Larson di menit-menit akhir.
Penulis: Faiz Iqbal Maulid | Editor: Faiz Iqbal Maulid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak profil Brie Larson aktris pemeran Captain Marvel yang muncul di episode terakhir serial Ms. Marvel.
Episode 6 alias episode terakhir serial Ms. Marvel telah tayang kemarin Rabu 13 Juli 2022.
Di episode terakhir itu, penggemar dikejutkan dengan kemunculan Captain Marvel yang diperankan oleh Brie Larson di menit-menit akhir.
Di credit title episode 6 Ms. Marvel muncul tulisan "Ms. Marvel akan kembali di The Marvels" itu berarti telah dikonfirmasi bahwa Brie Larson (Captain Marvel) akan berduet dengan Iman Vellani (Kamala Khan/Ms. Marvel).
Lantas siapa sosok Brie Larson?
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Simak profil dan perjalanan karirnya!
Profil Brie Larson
Brianne Sidonie Desaulniers dikenal Brie Larson adalah aktris ternama Amerika Serikat.
Sosok Brie Larson semakin terkenal usai berperan sebagai Carol Denver alias Captain Marvel di film Captain Marvel.
Brie Larson memulai karir aktingnya pada usia dini.
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