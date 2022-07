Drakor Terbaru Little Women Tayang 27 Agustus 2022, Simak Daftar Pemain dan Sinopsis

Bocoran pemain Little Women, tayang 27 Agustus 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut daftar pemain dan sinopsis drakor terbaru yang akan tayang Little Women.

Drakor Little Women digadang sebagai drakor yang paling banyak ditunggu bulan ini.

Little Women akan tayang perdana pada 27 Agustus 2022 di tvN dan Netflix dengan total 12 episode.

Menariknya, Little Women dibintangi oleh tiga aktris cantik yakni Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, Park Ji Hoo dan Wi Ha Joon.

Serial ini mengisahkan tentang tiga orang saudara perempuan yang hidup miskin.

• Profil Lengkap Para Pemain Drakor Cafe Minamdang, Semuanya Artis Papan Atas Korea Selatan

Mereka bertiga sangat dekat dan berambisi ingin mendapatkan hidup mewah.

Siapa saja pemain drakor Little Women ini?

Simak selengkapnya berikut

Daftar pemain Little Women

- Kim Go Eun sebagai Oh In Joo