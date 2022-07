Eid Al Adha Greetings untuk Ucapan Selamat Idul Adha , Lebaran Haji 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut beberapa di antara pilihan alternatif Eid Al Adha Greetings .

Yang bisa Sobat Tribun Pontianak sekalian gunakan sebagai Eid Al Adha Greetings atau Ucapan Selamat Idul Adha .

Pada momentum Lebaran Haji 2022 - Idul Adha 1443 H tahun ini .

Terutam jika Anda hendak mengirimkan Ucapan Selamat Idul Adha dalam bahasa Inggris .

Namun, kami sediakan juga alternatif dalam bahasa Indonesia .

Sebagai pilihan Eid Al Adha Greetings lainya.

Berikut selengkapnya beberapa pilihan Eid Al Adha Greetings tersebut, Sabtu 9 Juli 2022 :

- May happiness and peace embrace your life on this Eid al-Adha. Eid al-Adha Mubarak to you and your family.

(Semoga kebahagiaan dan kedamaian merangkul hidup Anda di Idul Adha ini. Idul Adha Mubarak untuk Anda dan keluarga)

- Eid Mubarak! Wishing you a joyous and blessed Eid al-Adha with lots laughter and good health