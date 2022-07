Promo Makanan Hari Ini 4 Juli 2022, Pizza Hut JCO McD KFC Hokben BreadTalk Dunkin Donuts Chatime A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak beragam promo makanan hari ini Senin 4 Juli 2022.

Saat ini banyak terdapat berbagai promo mulai dari Pizza Hut, KFC, JCO, Hokben, McDonalds, BreadTalk, Dunkin Donuts, Chatime, dan A&W dan masih banyak lagi lainnya.

Jangan lewatkan berbagai pilihan menu makanan dan minuman bersama orang-orang tersayang.

Inilah beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Senin 4 Juli 2022:

Pizza Hut

Hati senang karena ada yang BARU dari My Box tersayang, My Box Plus dan My Box XL!

Kamu bisa mix and match teruuus Pizza/Pasta/Nasi kesukaanmu dan pastinya masih hemat di kantong!

Tunggu apalagi, Pesan My Box sesuai dengan pilihan kamu di Aplikasi/Web Pizza Hut Indonesia!

McD

Hari Senin tetap semangat karena pesan menu favorit McD jadi lebih hemat lewat McDelivery!