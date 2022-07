Bank Kalbar Sabet Penghargaan Indonesia-Turkiye Global Laeders

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau Bank Kalbar kembali menorehkan prestasi gemilang dan luar biasa.

Kali ini penghargaan datang dari Indonesia-Turkiye Global Laeders Business Forum & Award II 2022.

Dalam penghargaan ini, Bank Kalbar terpilih sebagai The Best Global Company dan Direktur Utama Bank Kalbar, H. Rokidi , S.E., M.M terpilih sebagai The Best Global Leaders.

Penghargaan bersama yang didukung oleh KBRI dan KJRI diberikan Pihak Lembaga Independent Indonesia, baik dari Pemerintah, BUMN, Anak Perusahaan BUMN, BUMD serta Swasta serta Lembaga Independent Turkey, dengan pengelompokan Keahlian, Kepakaran Perorangan & Perusahaan serta Organisasi lainnya berdasarkan Sektor Industri, Aset Perusahaan, Kepemilikan Saham Perusahaan.

Atas penghargaan tersebut, Rokidi menyampaikan rasa syukurnya yang tiada terhingga dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada stakeholders, shareholders, terutama gubernur, bupati/walikota dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota se Kalimantan Barat serta seluruh nasabah dan semua pihak yang selama ini ikut andil dalam semua pihak dalam membesarkan dan memajukan Bank Kalbar.

“Penghargaan ini kami persembahan untuk seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Jujur kami bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa tanpa dukungan semua pihak,” ujarnya dalam rilisnya, Senin 4 Juli 2022.

Rokidi mengatakan, bahwa bank Kalbar akan terus meningkatkan layanannya kepada masyarakat dan seluruh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota se Kalimantan Barat yang tidak lain adalah pemegang saham Bank Kalbar.

"Bank Kalbar selama ini terus berupaya maksimal dalam meningkatkan layanannya yang berbasis digital," ungkapnya.

Ia menilai, bahwa pihaknya tidak akan berpuas diri atas apa yang telah dilakukan, pada tahun tahun berikutnya akan terus berinovasi berbasis digital guna memberikan kemudahan dan menjadikan Bank Kalbar sebagai sarana transaksi keuangan bagi masyarakat Kalimantan Barat dan keberadaannya benar benar dirasakan baik dalam hal Landing maupun Funding.

Baginya, penghargaan tersebut memotivasi Bank Kalbar untuk memberikan kinerja, pelayanan yang terbaik, mendorong dalam Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Bank Kalbar