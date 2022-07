Semangat Two Yamahas One Passion Meriahkan Gelaran Musik Java Jazz Festival 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Setelah berjalan selama beberapa tahun terakhir dan sempat terhenti akibat pandemi, kolaborasi Yamaha Indonesia Motor Mfg dan Yamaha Musik Indonesia Distributor kembali gelar ajang musik Java Jazz Festival 2022 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada 27 – 29 Mei 2022.

Mengusung tema “Connected 2 Yamahas”, kolaborasi yang merefleksikan komitmen kedua brand Yamaha dalam memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada konsumen tersebut ditunjukan dalam berbagai kegiatan menarik.

Mulai dari dipamerkannya produk-produk Yamaha Musik dan Yamaha Motor yang saling berdampingan di booth-booth Yamaha yang hadir di event Java Jazz Festival 2022, hingga diadakannya Jingle Competition yang rutin diselenggarakan setiap tahun sejak 2019 dengan mengangkat produk terbaru Yamaha sebagai tema utamanya.

“Melalui semangat “Two Yamahas One Passion” yang mengkoneksikan kedua brand Yamaha, baik Yamaha Motor dan Yamaha Musik telah berkomitmen untuk saling berkolaborasi dalam memberikan sebuah pengalaman yang menyenangkan atau “Excitement Feeling” kepada konsumen. Tidak hanya melalui inovasi produk, namun juga berbagai kegiatan menarik yang dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup dan juga eksistensi diri mereka," terang Dyonisius Beti, Executive Vice President & COO PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Tambahnya, di tahun ini kolaborasi diantara kedua Yamaha masih terus berjalan dan semakin kuat.

Selain ditunjukan dengan kehadiran produk-produk sepeda motor dan alat musik Yamaha yang saling berdampingan di Java Jazz 2022.

"Kami juga kembali menyelenggarakan Jingle Competition dengan mengangkat Yamaha Fazzio yang merupakan model terbaru dari keluarga Classy Yamaha," ucapnya.

Pada acara ini, Yamaha menghadirkan 3 booth display (1 booth utama dan 2 booth satelit) di ajang Java Jazz Festival 2022 yang memamerkan model-model teranyar berkarakter stylish dan elegan yang merepresentasikan gaya hidup dari penggunanya.

Seperti model terbaru dari keluarga Classy Yamaha, yaitu Fazzio Hybrid Connected dan skutik di jajaran Maxi Yamaha, yaitu All New NMAX 155 Connected serta All New Aerox 155 Connected.

Dalam kesempatan yang sama, kedua Yamaha juga turut mengajak para pengunjung pecinta musik untuk berpartisipasi pada kegiatan Fazzio Jingle Competition yang saat ini masih berlangsung hingga 10 Juni 2022 mendatang.