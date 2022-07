Cek Harga Suzuki All New Ertiga Hybrid, Ini Fitur-fitur Canggih dan Cara Kerjanya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bekerjasama dengan PT Daya Kharisma Utama (DKU) gelar konferensi pers launching Suzuki All New Ertiga Hybrid di Cafe Monkee, Jalan KH Ahmad Dahlan, Sabtu 25 Juni 2022.

Acara konferensi pers tersebut dihadiri Hady Surjono Halim Deputy Director Sales & Marketing 4W PT Suzuki Indomobil Sales, Mandan Santo Branch Manager PT Daya Kharisma Utama, Yuda Febrianto Brand Development Section 4W Marketing Departemen PT Suzuki Indomobil Sales, Daniel Halomoan Lumbantororuan Territory Sales Manager Dealer Sales 4W PT.Suzuki Indomobil Sales dan Gusti M.Ali Service Manager PT. Daya Kharisma Utama dan insan media dari cetak hingga elektronik serta pegiat media sosial.

Hady Surjono Halim Deputy Director Sales & Marketing 4W PT Suzuki Indomobil Sales sedang menjelaskan saat konferensi pers launching Suzuki All New Ertiga Hybrid di Cafe Monkee, Jalan KH Ahmad Dahlan, Sabtu 25 Juni 2022. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SUTRISNA)

Hady Surjono Halim Deputy Director Sales & Marketing 4W PT Suzuki Indomobil Sales mengenalkan All New Ertiga Hybrid All New Ertiga Hybrid yang resmi mengaspal di Kota Pontianak pada Sabtu 25 Juni 2022.

"Launching Suzuki All New Ertiga Hybrid kami laksanakan di 34 dealer Suzuki di Indonesia Ertiga Hybrid mendukung dalam program pemerintah mengenai mobil terjangkau dengan rendah karbon. Kami tidak lupa menyematkan kenyamanan dalam All New Ertiga Hybrid," ujar Hady Surjono Halim saat konferensi pers launching Suzuki All New ERtiga Hybrid di Cafe Monkee, Jalan KH Ahmad Dahlan, Sabtu 25 Juli 2022.

Mandan Santo Branch Manager PT Daya Kharisma Utama menjelaskan All New Ertiga Hybrid menggunakan teknologi elektrifikasi Suzuki Smart Hybrid dan memiliki beragam fitur canggih yang akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan serta memberikan pengalaman baru saat berkendara.

Teknologi Suzuki Smart Hybrid membuat kendaraan lebih irit dan dilengkapi dengan fitur guide me light akan memandu keluarga untuk masuk ke dalam rumah atau menuju mobil.

Keunggulan lainnya electronic stability programme akan membuat rasa aman dalam berkendara serta cruise control akan membuat rasa nyaman berkendara jarak jauh.

Hal yang paling istimewa, ada program test drive berhadiah motor dan mobil Smart Hybrid.

Untuk warna, All New Ertiga Hybrid menawarkan warna baru yaitu Mellow Deep Red untuk tipe GX.

Kendaraan Ekonomis dan Ramah Lingkungan