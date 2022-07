Nilai Tukar Rupiah Depresiasi 4,14 Persen Dibandingkan Tahun 2021

Tribunnews/Irwan Rismawan

Karyawan menunjukkan mata uang Rupiah dan Dolar AS di tempat penukaran uang di Jakarta, Kamis (14/10/2021). Ariston memperkirakan hari ini rupiah akan bergerak melemah ke arah Rp 14.850 per dolar AS dengan support di level Rp 14.800 per dolar AS