Meriahkan Kejuaraan Dunia MXGP di Samota, Yamaha Ajak Konsumen WR 155 R Touring bLU cRU

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, NUSA TENGGARA BARAT - Ajang prestisius Kejuaraan Dunia Motocross Grand Prix (MXGP) kerap menyambangi Indonesia dan tahun ini digelar di Rocket Motor Circuit MXGP Samota, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), 25-26 Juni 2022.

Para penggemar di Tanah Air pun sudah menantikan perhelatan balapan akbar ini untuk menyaksikan keseruan persaingan pembalap-pembalap motocross dunia.

Yamaha Indonesia pun turut memeriahkan MXGP seri Indonesia ini dengan mengajak 14 konsumen WR 155 R dalam aktivitas bLU cRU Fun Riding Goes to MXGP Samota di akhir pekan ini.

Para pengguna WR 155 R sebagai bLU cRU Rider akan touring berpetualang ke rute-rute menarik daerah Sumbawa.

Keunggulan motor trail Yamaha yang telah teruji di beragam kondisi jalan itu akan membuat adventure itu semakin menyenangkan.

”Daya tarik Kejuaraan Dunia MXGP membuat penggemar balapan motocross juga tak mau ketinggalan untuk hadir di sirkuit. Antusiasme juga datang dari konsumen WR 155 R yang kami ajak untuk datang ke event ini sebagai bagian dari aktivitas bLU cRU Fun Riding Goes to MXGP Samota. Dengan adanya bLU cRU Fun Riding Goes to MXGP Samota ini juga mengimplementasikan makna bLU cRU yang atmosfernya begitu kuat terasa saat ini. Animo konsumen maupun komunitas semakin besar untuk menjadi bagian dari bLU cRU yang merupakan wadah untuk menikmati keseruan acara, mendapatkan edukasi berkendara dan saling terkoneksi antara sesama biker atau pecinta Yamaha,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Bersama Main Dealer Yamaha STSJ (Surya Timur Sakti Jatim), para pengguna WR 155 R akan touring mengeksplorasi jalur offroad dengan ketangguhan motor trail unggulan Yamaha.

“Spirit of Challenge” bLU cRU juga menyemangati para peserta aktivitas ini dalam perjalanan tersebut sambil menikmati keindahan alam di area Sumbawa. Selain touring menggunakan WR 155 R, mereka juga akan menyaksikan langsung keseruan kompetisi MXGP di Rocket Motor Circuit MXGP Samota.

Juga melakukan paddock tour dan Meet & Greet dengan pembalap Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team yaitu Jeremy Seewer dan Glenn Coldenhoff.

Semua peserta yang terlibat dalam bLU cRU Fun Riding Goes to MXGP Samota ini sudah tak sabar menantikan hari dilaksanakannya kegiatan ini.

Mereka adalah penghobi touring dan terabasan yang telah merasakan pembuktian kualitas WR 155 R, sehingga makin antusias untuk melengkapi pengalaman berkendaranya bersama Yamaha dalam bLU cRU Fun Riding Goes to MXGP Samota akhir pekan ini.

Asrul Mahroly, konsumen WR 155 R asal Sumbawa, mengungkapkan dirinya sangat menantikan saat istimewa menjelajahi berbagai rute dalam bLU cRU Fun Riding Goes to MXGP Samota.

”Senang sekali rasanya bisa bergabung dengan rekan-rekan lainnya sesama pengguna WR 155 R di event bLU cRU Fun Riding Goes to MXGP Samota. Lalu akan nonton langsung kejuaraan dunia ini dan bertemu dengan pembalap tim Yamaha pastinya jadi momen tak terlupakan, apalagi didapatkan dalam aktivitas bLU cRU. Biasanya saya terabasan dan touring juga dengan motor WR 155 R, tapi mendapatkan kesempatan bersama Yamaha ini tentunya memberikan kesan yang berbeda. Saya menyukai motor WR 155 R yang sangat handal, performa tangguh dengan mesin 155 cc VVA (Variable Valve Actuation). Suspensi motor ini empuk di jalanan yang kurang bagus atau jalur tidak rata. Handling enak, pengendalian juga maksimal dengan rangka yang kokoh,” tutur Asrul Mahroly. (*)