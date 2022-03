Jadwal Drawing 8 Besar Liga Champions 2022 Lengkap Daftar Empat Tim Lolos Perempat Final UCL

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebanyak empat tim sudah memastikan tiket perempat final Liga Champions 2022 yang akan berlangsung pada 5 April 2022 mendatang.

Adapun empat slot tersisa masih akan diperebutkan tengah pekan ini.

Tim-tim yang telah memastikan lolos tersebut yakni Liverpool yang berhasil menyingkirkan Inter Milan wakil Italia dengan agregate 2-1.

Kemudian Bayern Munchen yang menyingkirkan Salzburg dengan agregate 8-1.

Tim selanjutnya yakni Real Madrid yang sukses membungkam PSG dengan agregate 3-2, serta Manchester City.

Adapun empat slot sisa masih akan diperebutkan oleh Juventus vs Villareal, Chelsea vs LOSC, Ajax vs Benfica dan Manchester United vs ATM.

Setelah baak 16 besar tuntas, UEFA akan menggelar drawing babak perempat final pada 18 Maret 2022 mendatang.

UEFA akan melakukan pengundian babak perempat final sesuai jadwal akan dilaksanakan pada Senin 18 Maret 2022 mendatang di di House of European Football di Nyon, Swiss pukul 18.00 WIB.

Undian akan disiarkan oleh secara streaming oleh UEFA di laman resmi.

Proses pengundian akan melibatkan delapan tim yang lolos ke babak delapan besar dan semua tim bisa saling bertemu.

