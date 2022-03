Tinju Dunia 2022: Tyson Fury Samakan Dillian Whyte Dengan Karung Tinju Saat Latihan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertarungan gelar kelas berat yang akan datang antara Tyson Fury dan Dillian Whyte menjadi semakin panas.

Gypsy King menyamakan Whyte sebagai karung tinju selama sesi sparring sebelumnya.

“Saya telah berdebat dengan Dillian Whyte berkali-kali dan setiap kali saya menggunakan dia sebagai karung tinju,” kata Fury kepada BT Sport dilansir dari Marca.

"Ada saat-saat dia tidak bisa membela diri. Ada kalanya kami harus menghentikan sparring."

Fury dan Whyte akan bertemu pada 23 April di Stadion Wembley.

"Yah, sparring tidak berkelahi jika Anda tidak memakai sarung tangan delapan ons," tambahnya.

“Kadang-kadang Anda tidak memiliki hari-hari baik di gym, hari-hari buruk, apa pun, tetapi sparring bukanlah pertarungan.



"Sebagai catatan, dia tidak pernah menjatuhkan saya sekali pun dan saya tidak pernah terjatuh dalam sparring.

"Saya percaya sparring lebih seperti latihan untuk melatih apa yang akan Anda lakukan dalam pertarungan yang sebenarnya."

Tale of the Tape Tyson Fury vs Dillian Whyte

Tyson Fury