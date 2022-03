Sat Narkoba Polres Sanggau Amankan Tiga Orang Terduga Pelaku Tindak Pidana Narkotika

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Jajaran Sat Narkoba Polres Sanggau bersama anggota Polsek Sekayam mengamankan tiga orang terduga pelaku tindak pidana narkotika di rumah ES di Jalan Lintas Malenggang, Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalbar.

"Terduga pelaku terdiri dari tiga orang, inisial AS, FAR, dan ES,"kata Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro Ridwan melalui Kasat Narkoba Polres Sanggau AKP Donny Sembiring, Kamis 10 Maret 2022.

Kronologis penangkapan lanjutnya, Setelah dilaksanakan rangkaian penyelidikan, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Sanggau bersama anggota Polsek Sekayam berhasil mengamankan ketiga terduga pelaku di rumah ES.

• Pansel Umumkan 10 Nama Calon Pimpinan BAZNAS Sanggau Yang Lolos Seleksi, Ini Tahapan Selanjutnya

"Dari keterangan AS diketahui bahwa paket diduga sabu tersebut diperolehnya dgn cara dibeli dari FAR. dan FAR menjelaskan bahwa paket tersebut diperolehnya dari ES,"jelasnya.

Selanjutnya terhadap terduga pelaku beserta barang bukti lain yang ada hubungannya dengan peristiwa tersebut diamankan ke Polres Sanggau untuk proses hukum lebih lanjut.

"Barang bukti yang diamankan berupa satu paket plastik bening berklip berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 gram, Uang tunai sejumlah Rp 400 ratus ribu rupiah, dan satu unit handphone," ujarnya. (*)

[Update informasi Seputar Kabupaten Sanggau]