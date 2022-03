Tindaklanjuti Aspirasi Petani Plasma, DPRD Sintang Akan Investigasi ke Lapangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang, Florensius Ronny memastikan menindaklanjuti aspirasi dari Aliansi Masyarakat Petani Plasma (Ampelas) Borneo.

Dalam waktu dekat, Ronny bersama dengan anggota DPRD yang membidangi perkebunan dan OPD terkait akan turun ke lapangan untuk melakukan investigasi langsung.

“Apa yang disampaikan kurang lebih sebanyak 14 tuntutan yang disamapaikan petani plasma. Tentu kita sebagai lembaga perwakilan masyarakat akan segera menindaklanjuti dengan kita akan turun ke lapangan. Tadi juga sudah kita bacakan pertama kita akan ke HPI Grup, Julong, dan Liman Grup, kemudian terkahir ke Gunas,” kata Ronny, Selasa 8 Maret 2022.

Tinjauan lapangan dinilai Ronny sangat penting, untuk mengcroscek langsung apa yang menjadi tuntutan petani plasma sekaligus mencari solusinya.

“Untuk memastikan apa yang disampaikan kawan-kawan hari ini, kita mau investigasi langsung ke lapangan. Kemudian apabila memang nanti temuan DPRD di lapangan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat, tentu kita selaku perwakilan masyarkat meminta kepada perusahaan melalui bupati, agar seluruh perusahan mentatati apa yang menjadi hak masyarkat,” jelasnya.

• Koperasi Sawit BTS-HPI Grup Dorong DPRD Bentuk Pansus Selesaikan Persoalan Petani Plasma

Menurut Ronny, apa yang menjadi tuntutan petani plasma yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Petani Plasma (Ampelas) Borneo sangat realistis. Maka, 14 point tuntutan tersebut akan diselesaikan satu persatu dengan investigasi lapangan.

“Semuanya tuntuan disoroti. Karena contoh tekait tentang pembagian SHU, ada yang sudah tahun tanam umur 10 tahun, tahun tanam 2012 sampai hari ini pembagian per 3 bulan, per 1 kaplingnya, 53.000. Ini kan cukup ironis juga di tengah harga sawit 3 ribu lebih perkilonya. Kan kita mau tahu juga kenapa bisa hasilnya cuma 53 ribu per tiga bulan. Berarti per 3 bulan satu kapling cuma menghasilkan tidak sampai 20 ribu. Ini akan kita lihat juga, apa maslahnya, apakah di managemen, atau di lapangan,” tegas Rony.