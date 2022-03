Agnez Mo Pamerkan Nasi Padang Saat Wawancara Khusus di Grammy

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Lewat wawancara dengan Grammy, makanan kesukaan Agnez Mo terungkap.

Baru-baru ini, Agnez Mo melakukan wawancara dengan Grammy.

Di video yang diposting ke YouTube dan Instagram official Grammy itu, Agnez menceritakan tentang kegiatannya sehari-hari termasuk makanan yang ia sukai.

Dengan bangga, Agnez menyebutkan makanan kesukaannya yaitu Nasi Padang.

Ia juga menjelaskan secara singkat kuliner khas Tanah Minang tersebut.

"Nasi padang adalah makanan tradisional Indonesia.

Berasal dari salah satu kota di Indonesia yang terkenal dengan ayam panggang, sayuran, dan karinya," jelas Agnez dalam bahasa Inggris, dilansir dari Intagram @recordingacademy, Selasa 8 Maret 2022.

Video Agnez Mo memperkenalkan Nasi Padang kepada dunia itu langsung di sambut baik oleh warganet.

Mereka pun beramai-ramai komentar di Instagram resmi Grammy.

"Nasi Padang on Grammy"

"Yasss... NASI PADANG

Good Luck Nezz.. Slow but sure #gaskeunn"

"Dia memperkenalkan 'Nasi Padang' di dunia loh.

Keren Nez, Nasi Padang di Grammy"

"AGNEZ MO NEXT GRAMMY"

"I'm crying. Finally, her dream is getting closer" (*)