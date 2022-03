Sinergitas Dishub dan Polres Tertibkan ODOL di Kota Singkawang Dalam Operasi Patuh Kapuas 2022

Satgas Preemtif, preventif Polres Singkawang bersama Dinas Perhubungna Kota Singkawang melakukan sosialisasi tertib lalu lintas dan imbauan penertiban kendaraan ODOL (Over Dimensi Over Loading). Senin 7 Maret 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Satgas Preemtif, preventif Polres Singkawang bersama Dinas Perhubungna Kota Singkawang melakukan sosialisasi tertib lalu lintas dan imbauan penertiban kendaraan ODOL (Over Dimensi Over Loading) pada Senin 7 Maret 2022.

Kepala Dishub Singkawang, Petrus Yudha Sasmita mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk sinergisitas dalam mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas 2022.

"Ini sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan Operasi Patuh 2022. Sebelumnya, Kami telah berkoordinasi bersama Polres Singkawang," kata Yudha.

Yudha menambahkan, pihaknya sesuai tugas dan fungsinya melakukan pengawasan ODOL sesuai dengan surat edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 tahun 2019 tentang pengawasan terhadap mobil barang atas pelanggaran muatan lebih (Over Load) dan atau pelanggaran ukuran lebih (Over Dimension) dan keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. KP.4688/AJ.405/DRJD/2019 tentang rencana aksi penanganan pelanggaran dimensi dan pelanggaran muatan lebih pada kendaraan bermotor.

Sasaran kegiatan ini, lanjutnya, adalah roda empat hingga roda enam keatas yang tidak memenuhi laik jalan, over dimensi, overloading, dan tidak memiliki perizinan angkutan termasuk kendaraan yang tidak memiliki uji KIR.

• Pimpin Apel Pagi, Berikut Penekanan yang Disampaikan Kapolres Singkawang kepada Personel

"Pasalnya, masih banyak kendaraan umum dan angkutan yang tidak memiliki uji KIR, namun tetap beroperasi didalam kota, seperti angkutan umum, mobil barang, bis dan mobil khusus lainnya," katanya.

Ia mengatakan Uji KIR sangat penting untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Hal ini sesuai dengan persyaratan teknis layak dan layak jalan bagi sebuah kendaraan bermotor, yang diatur didalam pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Yudha mengungkapkan, kegiatan pengawasan dan penindakan ODOL sudah disampaikan pihaknya kepada masyarakat melalui jejaring media sosial. Jika ditemukan pelanggaran maka akan dilakukan penilangan langsung sesuai ketentuan.

"Jika ditemukan pelanggaran akan dilakukan penilangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dishub. Berkas dapat diambil setiap hari Kamis di Pengadilan Negeri," katanya. (*)

(Simak berita terbaru dari Singkawang)