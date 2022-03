Inilah Daftar Wilayah Indonesia yang Paling Suka Membaca Buku Selama 2021 Sesuai Data BPS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Daftar Wilayah yang paling tinggi tingkat keterbacaannya berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika (BPS).

Belum lama ini merilis Statistik Indonesia 2022 yang salah satu isinya adalah Tingkat Kegemaran Membaca Masyatakat dan Unsur Penyusunnya Menurut Provinsi 2021.

Pada dasarnya, membaca dapat memberikan beragam manfaat bagi manusia. Setiap manusia memiki daya imajinasi yang berbeda-beda.

Namun, daya imajinasi dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, salah satunya adalah membaca dan mendengarkan.

Dengan membaca, kita juga bisa mengenal beragam hal dan pengetahuan baru yang tidak diketahui sebelumnya.

Nah, pada statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, ada beberapa indikator yang digunakan dalam penilaian.

Antara lain frekuensi membaca per minggu, durasi membaca per hari, banyaknya buku yang dibaca per triwulan, frekuensi akses internet per minggu, dan durasi akses internet per hari.

Berdasarkan laporan BPS, Daerah Istimewa Yogyakrta (DIY) mendapat skor tingkat kegemaran membaca 70,55, tertinggi di Indonesia.

Tercatat, frekuensi membaca masyarakat DIY adalah lebih dari 6 jam per minggu, dengan jumlah bacaan 5-6 per tiga bulan.

Inilah 10 daftar daerah di Indonesia yang paling gemar membaca menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik).