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Urutan Start MotoGP Qatar 2022 Minggu 6 Maret, Cek Posisi Marc Marquez hingga Tim Valentino Rossi
Lima menit pertama sesi kualifikasi 1 (Q1), pembalap Pramac Racing, Johann Zarco berhasil dipimpin posisi teratas.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah urutan start balapan MotoGP Qatar di Sirkuit Lusail yang akan berlangsung Minggu 6 Maret 2022.
Urutan start atau starting grid ini didapat berdasarkan hasil kualifikasi yang tuntas digelar pada Sabtu 5 Maret 2022.
Hasilnya pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, berhasil merebut pole position atau start palinfg depan.
Jorge Martin merebut posisi tercepat pada detik-detik akhir sesi kualifikasi.
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Pembalap asal Spanyol tersebut mencetak waktu 1 menit 53,011 detik lebih cepat dari Marc Marquez (Repsol Honda) yang sempat mengisi posisi teratas.
Adapun Marc Marquez harus turun dua setrip di urutan ketiga terpaut 0,272 detik dari Martin.
Posisi kedua direbut oleh Enea Bastianini (Gresini Racing) yang melengkapi line up grid terdepan.
Jalannya sesi kualifikasi
Lima menit pertama sesi kualifikasi 1 (Q1), pembalap Pramac Racing, Johann Zarco berhasil dipimpin posisi teratas.
Posisi Zarco kemudian tak bertahan lama setelah Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) sukses menyodok ke posisi teratas.
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