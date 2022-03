Legenda AC Milan Clarence Seedorf Mualaf! Sophia Makramati Sosok Paling Senang Keputusan Seedorf

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Legenda hidup sepak bola AC Milan dan Belanda, Clarence Seedorf mengumumkan dirinya resmi memeluk Islam, Jumat 4 Maret 2022.

Mantan pelatih AC Milan itupun mengutarakan perasaannya yang bahagia bergabung dengan keluarga Muslim.

Sophia Makramati, pasangan Seedorf, menjadi sosok yang paling bahagia atas keputusan mantan bintang Ajax Amsterdam tersebut.

Dalam postingannya di akun Instagram @sophiamakramati_, Sophia menyapaikan betapa bahagianya dia saat ini.

“I’m very happy and proud to be part of this special and beautiful moment of my love @clarenceseedorf joining the Muslim family Welcome and may you continue to be blessed and inspire the world Love you باعث افتخار و سربلند من هست که

بخش از ا ن اتفاق و لحظه خاص و ز با باشم که در آن، عشق زندگ م @clarenceseedorf به جمع مسلمانان جهان م پ وندد

عز زم خوش آمد و ام دوارم و آرزو م کنم که همچنان موفق بوده و بدرخش و الهام بخش جهان باش

دوستت دارم” tulis Sophia dalam keterangan postingan foto dirinya dengan Seedorf.

Foto keduanya juga diposting di akun Instagram sang legenda yang telah terverifikasi @clarenceseedorf.

Dalam keterangan foto tersebut, Seedorf mengucapkan terima kasih kepada Sophia Makramati yang telah membantunya untuk mendalami makna Islam.

“A special thanks to all the nice messages in celebration of me joining the Muslim family. I’m very happy and pleased to join the all Brothers and Sisters around the world especially my adorable Sophia who has taught me more in depth the meaning of Islam. I didn’t change my name and will continue to carry my name as given by my parents, Clarence Seedorf! I’m sending all my love to everyone in the world.” tulis Seedorf.