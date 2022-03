5 Cara Ampuh Redakan Sakit Pinggang Tanpa Obat ! Pakai Pijatan Tradisional Lebih Cepat

TRIBUNPOTNIANAK.CO.ID - Sakit pinggang memang selalu menjadi gangguan banyak orang, terutama bagi orang yang sudah mulai lanjut usia.

Beragam pengobatan sakit pinggang yang mungkin bisa dilakukan dan dapat meredakannya.

Seperti pengobatan dengan mengkonsumsi obat-obatan atau medis yang bisa dilakukannya pembedahan.

Tapi selain tindakan pengobatan seperti ada pengobatan yang bisa dicoba yaitu secara alami untuk mengatasi sakit punggung

Melansir dari webmd.com dalam artikel 'Find the Right Treatment for Your Back Pain', kebanyakan nyeri punggung hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari hingga minggu.

Tak harus dengan obat-obatan atau operasi, perawatan sakit punggung untuk meredakan ketidaknyamanan bisa coba beberapa cara alami berikut ini:

1. Olahraga

Peregangan, berjalan, berenang, dan olahraga ringan lainnya dapat membantu pulih.

Kita mungkin ingin berkonsultasi dengan pelatih atau ahli terapi fisik yang berkualifikasi untuk memastikan tidak melakukannya secara berlebihan.

2. Kompres dingin dan bantalan pemanas