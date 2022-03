Rekor Tambahan Kasus Harian di Kalbar Mencapai 1.005 Kasus, Kasus Aktif 6.159 Orang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berdasarkan data Diskes Provinsi Kalbar kasus konfirmasi covid-19 di Kalimantan Barat per Kamis 3 Maret 2022 terdapat tambahan kasus sebanyak 1005 kasus positif covid-19.

Kasus mencapai 1005 merupakan kasus harian tertinggi sepanjang pandemi covid-19 di Kalbar.

Adapun kasus terbanyak ditemukan di Kota Pontianak mencapai 248 kasus positif covid-19, di Sanggau 148 kasus, Bengkayang 121 kasus, Landak 83 kasus.

Selanjutnya di Kubu Raya 79 kasus, Kayong Utara 6 kasus, Ketapang 56 kasus, Kapuas Hulu 16 kasus, Sintang 75 kasus, Melawi 40 kasus, Sekadau 5 kasus, Sambas 26 kasus, Kota Singkawang 46 kasus, Mempawah 38 kasus, Luar Wilayah 25 kasus.

Berdasarkan hasil New All Record (NAR) per 2 Maret 2022 Total Kasus Konfirmasi di Kalbar mencapai 54.209 orang. Dimana Kasus aktif saat ini mencapai 6159 orang (11,36%), Kasus Sembuh : 46.964 orang (86.63%) Kasus Konfirmasi Meninggal 1086 orang (2.00%).

Setelah dilantik sebagai Kadiskes Provinsi Kalbar, Harry Agung juga menyampaikan dan mengajak seluruh kabupaten kota di Kalbar agar tidak kendor dalam melakukan testing dan tracing.

Selain itu untuk melakukan percepatan vaksinasi dosis satu, dosis dua, dan dosis ketiga (Booser), serta vaksin terhadap usia Lansia.

Ia juga meminta semua pihak untuk bersama menerapkan Peduli Lindungi di tempat atau area publik untuk lebih maksimal lagi.

“Jadi sesuai Inmendagri PPKM dan mengacu pada Pergub untuk tempat-tempat publik termasuk perkantoran. Harus menerapkan dan penegakan scan Peduli Lindungi,”ujarnya, Kamis 3 Maret 2022.

Sekaligus dalam penerapan Peduli Lindungi tersebut diberikan sanksi yang akan membantu menyadarkan masyarakat untuk perlu menerapkan prokes, ditambah lagi tren kasus di Kalbar masih tinggi. (*)

