Luncurkan Program Bahu Manis, Berikut Pesan Wako Singkawang Tjhai Chui Mie

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie bersyukur dengan terjalinnya kerjasama antara Pemerintah Kota Singkawang bersama Pengadilan Negeri Singkawang dan LBH Peka Kota Singkawang, atas program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Bahu Manis).

Menurut Tjhai Chui Mie, program Bahu Manis merupakan langkah inovatif yang dilakukan Pemerintah Kota Singkawang bersama LBH PEKA dan Pengadilan Negeri Singkawang dalam memberikan pelayanan publik di bidang hukum kepada masyarakat secara maksimal dengan memberikan pendampingan hukum secara gratis.

"Program ini ikut mewujudkan Singkawang Hebat! yang hadir ditengah masyarakat yang mencari keadilan," ujar Tjhai Chui Mie, Kamis 3 Maret 2022.

Tjhai Chui Mie berpesan, agar Penerima Bantuan Hukum haruslah betul-betul dari masyarakat tidak mampu berdasarkan surat keterangan Lurah.

"Jadi jangan mengaku-ngaku tidak mampu padahal mampu," katanya.

Begitupun kepada Lurah, ia meminta semua permohonan Surat Keterangan Miskin (SKM) harus dipastikan kebenarannya.

"Jangan asal tanda tangan dan keluarkan. Saya kasi sanksi kalau ternyata ada yang tidak betul," tegasnya.

Sementara bagi Pemberi Bantuan Hukum, Tjhai Chui Mie berpesan agar amanah, dan sungguh-sungguh membantu masyarakat.

Karena menurutnya, masih banyak masyarakat di Kota Singkawang yang awam hukum dan membutuhkan pendampingan hingga persoalan mereka selesai.

Layanan bantuan hukum gratis yang ditanggung oleh Pemerintah ini, Tjhai Chui Mie harapkan benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran.

Sehingga masyarakat bisa mendapatkan haknya untuk dilindungi dan diberi kepastian hukum, masyarakat bisa dilayani dengan baik, dengan mengedepankan asas Equality Before The Law (Persamaan di hadapan hukum) dan asas Pressumption of Innosence (Praduga Tak Bersalah).

"Besar harapan saya agar Perjanjian Kerjasama ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Laksanakan dengan hati, dengan kasih, dengan professional," katanya.

Kedepannya, lanjut Tjhai Chui Mie, seiring dengan pelaksanaan program Bahu Manis ini, dapat pula bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian Resort Singkawang dan Kejaksaan Negeri Singkawang. (*)

