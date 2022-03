Inovatif dan Paripurna, Wali Kota Edi Rusdi Kamtono Sebut Masjid As Salam Sebagai Role Model

Wali Kota Pontianak yang juga selaku Ketua DMI Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menandatangani prasasti peresmian Masjid As Salam.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak yang juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyebut, bahwa Masjid As Salam yang terletak di Jalan Budi Karya Kecamatan Pontianak Selatan Pontianak Kalimantan Barat sebagai roll model bagi masjid yang lainnya.

Pasalnya, Masjid selain berfungsi sebagai sarana ibadah, juga memiliki fungsi sosial dan pemberdayaan ekonomi seperti yang ada di Masjid As Salam tersebut.

"Kehadiran masjid As Salam yang berdiri megah ini juga dilengkapi Baitulmaal, warung makan gratis, minimarket dan posko pemadam kebakaran dengan kendaraan operasionalnya," ujarnya usai meresmikan Masji As Salam, Kamis 3 Maret 2022.

Untuk itu, Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas kehadiran Masjid As Salam yang dinilainya sebagai masjid yang paripurna dan bisa menjadi percontohan bagi masjid lainnya dengan menjalankan fungsinya sebagai habluminallah dan habluminannas

"Saya berharap Masjid As Salam yang baru diresmikan ini bisa menjadi role model atau percontohan bagi masjid-masjid lainnya di Kota Pontianak," ucapnya.

Menurut Edi, keberadaan Masjid As Salam ini menjadi cerminan bagi masjid yang lainnya, karena Masjid As Salam ini lanjut dia, sebagai masjid yang inovatif dalam mengoptimalkan fungsinya selain sebagai tempat melaksanakan ibadah. Namun Masjid As Salam juga memiliki fungsi pemberdayaan ekonomi dan sosial lainnya.

"Kehadiran masjid seperti inilah yang diharapkan jamaah karena memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar masjid dengan semangat gotong royong untuk menjawab permasalahan sosial dan kemiskinan," ungkapnya.

Kemudian, lanjutnya lagi, para pengurus masjid juga harus memikirkan bagaimana memakmurkan masjid agar masjid senantiasa terisi oleh jamaah untuk melaksanakan ibadah.

"Tidak hanya ibadah wajib tetapi ibadah-ibadah lainnya seperti kajian Islami, Taman Pendidikan Al Quran (TPA), dan kegiatan-kegiatan keagamaan serta kegiatan produktif lainnya," ungkapnya.

Saat ini jumlah masjid di Kota Pontianak tercatat sebanyak 347 masjid. Edi menyebut, dalam pengelolaan masjid juga dibutuhkan kreativitas dan inovasi-inovasi seperti mengatur jadwal pengajian, pengelolaan keuangan masjid dan sebagainya.

Oleh sebab itu ide-ide kreatif dan inovatif sangat dibutuhkan dalam mengembangkan manajemen masjid.

"Kalau saya lihat sebagian banyak masjid sudah bertransformasi ke arah pengelolaan yang lebih profesional dengan transparansi," tukasnya. (*)

