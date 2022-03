Cipta Kondisi Jelang Puasa Ramadan, Polres Mempawah Turut Laksanakan Operasi Keselamatan Kapuas 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Polres Mempawah turut melaksanakan Operasi Keselamatan Kapuas 2022, sebagai langkah cipta kondisi jelang puasa Ramadan, yang dilaksanakan selama 14 hari, dimulai pada 1 Maret dan akan berakhir pada 14 Maret 2022 mendatang.

Kapolres Mempawah, AKBP Fauzan Sukmawansyah menegaskan, Operasi Kepolisian Kewilayahan Keselamatan Kapuas 2022 digelar serentak di seluruh jajaran Polri mulai dari Mabes hingga kesatuan kewilayahan.

Kapolres juga mengatakan tujuan operasi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalulintas, serta menurunkan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalulintas.

"Operasi ini akan berlangsung 14 hari, mulai 1 Maret hingga 14 Maret 2022, dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif secara humanis, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional," terangnya, Kamis 3 Maret 2022.

Kapolres juga mengatakan, dalam pelaksanaan operasi nantinya, pihaknya akan lebih meningkatkan kegiatan deteksi dini rawan kecelakaan dan pelanggaran, penyuluhan, edukasi dan penerangan untuk membangun kesadaran masyarakat agar tertib lalulintas.

Berdasarkan mapping kerawanan yang telah dilakukan kata Kapolres, ada tujuh pelanggaran prioritas yang akan diberikan tindakan.

Yakni yang Pertama, pengemudi yang menggunakan handphone saat mengendarai kendaraan bermotor.

Kedua, pengemudi kendaraan bermotor yang masih di bawah umur.

Ketiga, berboncengan lebih dari satu orang saat mengendarai kendaraan.

Keempat, pengemudi tidak menggunakan helm SNI.

Kelima, mengemudi kendaraan bermotor di bawah pengaruh alkohol atau dalam keadaan mabuk.

Keenam, mengemudikan kendaraan melawan arus dan tidak mengenakan safety belt.

"Dan yang terakhir yang Ketujuh, mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan, serta plus satu pelanggaran Over Dimension and Over Load (ODOL)," pungkasnya. (*)

