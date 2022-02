Harga LPG non Subsidi di Kota Pontianak Naik, Berikut Rinciannya

Satu di antara toko Kelontong yang menjual gas LPG non subsidi 5 kg dan 10 kg, di Kota Pontianak, Senin, 28 Februari 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT. Pertamina (Persero) melalui Sub Holding Commercial & Trading, PT. Pertamina Patra Niaga, telah resmi menaikan harga LPG non subsidi.

Ketentuan penyesuaian harga LPG non subsidi, sudah mulai berlaku sejak tanggal 27 Februari 2022, dari harga Rp. 11.500 per kg, kemudian naik di akhir tahun 2021 Rp. 13. 500 per kg, dan saat ini menjadi Rp. 15. 500/kg.

Naiknya harga LPG non subsidi ini berlaku untuk beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Namun dengan variasi harga yang berbeda-beda, di setiap Provinsi.

Dari pantauan Tribun di beberapa toko kelontong yang menjual gas LPG nonsubsudi, di Kota Pontianak, para penjual memang mengakui adanya kenaikan harga dari Bright gas 5 Kg dan 12 Kg.

• Lantamal XII Kebut Vaksinasi Masyarakat Maritim di Kota Pontianak

Satu di antara pemilik toko kelontong di Jl. Sei Raya Dalam, Fredy, mengatakan kenaikan harga gas LPG non subsidi 12 Kg, memang sudah terjadi sejak Desember 2021 lalu.

“Naiknya itu sudah dari akhir tahun lalu Desember, dari yang semula harganya Rp. 165. 000, naik ke Rp. 180.000, untuk gas LPG non subsidi yang 12 Kg,” jelasnya, Senin, 28 Februari 2022.

Fredy menambahkan, sudah mulai kemarin per tanggal 27 Februari 2022, gas LPG non subsidi 12 Kg, naik di angka Rp. 210.000.

“Baru semalam naik lagi menjadi Rp. 210.000 untuk gas LPG non subsidi,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, kenaikan harga gas LPG non subsidi mempengaruhi penjualannya. Menurutnya, untuk saat ini warga lebih memilih untuk membeli gas LPG melon 3 Kg bersubsidi.

“Pengaruh lah, dari awal tahun kemarin jadi sepi yang beli, saya memang hanya menjual gas yang 12 Kg. Orang-orang kan pasti pilih yang hijau punya,” ungkapnya.