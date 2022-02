All New Honda Vario160 Resmi Launching di Kalimantan Barat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Astra Motor Kalimantan Barat sebagai Main Dealer sepeda motor Honda di wilayah Kalbar resmi memperkenalkan produk baru buatan PT Astra Honda Motor (AHM) secara virtual melalui akun instagram @honda_kalbar, Sabtu 26 Februari 2022.

Motor tersebut yakni All New Honda Vario160 dengan mengusung konsep “Bigger, Greater & Prouder.

Selain memperkenalkan Honda Vario160 ini, banyak juga hiburan, informasi serta hadiah menarik untuk penonton yang beruntung dalam launching tersebut.

Hiburan yang ditawarkan juga tidak kalah menarik yaitu dengan menampilkan band lokal asal pontianak, yakni Crazy Daddy yang menambah semangat para penonton selama live berlangung.

Selain itu Astra Motor juga memberikan hadiah berupa jam tangan Miband6 dan voucher gopay senilai Rp.300.000 untuk para penonton yang beruntung dengan menjawab kuis yang diberikan.

Tak lupa pula, Astra Motor Kalimantan Barat juga sudah memperkenalkan All New Honda Vario160 ini kepada rekan media dan blogger melalui Press Conference yang meliputi sesi pembacaan materi dan setelah itu diakhiri dengan sesi tanya jawab, diselenggarakan pada hari Sabtu, 26 Februari 2022 via zoom meetings.

Perubahan terbaru pada All New Honda Vario160 ini terlihat pada desain body yang lebih besar.

Hal ini dicapai melalui berbagai ubahan desain di bagian depan dan lampunya dimana reflektor lampu dan fairing sampingnya makin lebar, dan garis desainnya semakin tegas.

Performa Mesin Baru

Tak hanya memiliki desain yang memikat pecinta motor skutik premium sporty, performa tinggi dan beragam teknologi fitur canggih yang disematkan menjadi penyempurna All New Honda Vario 160.