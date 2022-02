Tanggal Libur Bulan Maret Berapa Hari ? Cek Kalender 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tak lama lagi bulan pergantian bulan Februari menuju maret 2022.

Lantas adakah hari libur Nasional pada maret 2022.

Mungkin ada yang berencana atau memiliki agenda di hari libur Nasional atau tanggal merah.

Untuk itu cek tanggal merah yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

• Libur Isra Miraj 28 Februari Tak Digeser, Berikut Daftar Sisa Hari Libur Tahun 2022 Sebanyak 13 Hari

Penetapan hari libur nasional 2022 tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

Total ada 16 hari libur nasional 2022. Sedangkan cuti bersama 2022 belum diputuskan.

Lalu, apa saja daftar hari libur nasional 2022 atau tanggal merah 2022?

Berikut ini daftar libur nasional 2022 atau tanggal merah 2022:

Sabtu, 1 Januari 2022: Tahun Baru 2022 Masehi



Selasa, 1 Februari 2022: Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili



Senin, 28 Februari 2022: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW



Kamis, 3 Maret : Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944



Jumat, 15 April : Wafat Isa Almasih



Minggu, 1 Mei : Hari Buruh Internasional



Senin-Selasa, 2-3 Mei : Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah



Senin, 16 Mei : Hari Raya Waisak 2566 BE



Kamis, 26 Mei : Kenaikan Isa Almasih



Rabu, 1 Juni : Hari Lahir Pancasila



Sabtu, 9 Juli : Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah



Sabtu, 30 Juli : Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah



Rabu, 17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI



Sabtu, 8 Oktober : Maulid Nabi Muhammad SAW



Minggu, 25 Desember : Hari Raya Natal

• Daftar Istimewa di Kalender 2022; Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Sepanjang Tahun

Dengan demikian untuk bulan Maret hanya terdapat satu hari libur Nasional.

Namun, kali ini penetapan cuti bersama tahun 2022 akan ditetapkan kemudian sambil melihat perkembangan pandemi Covid-19.

Pasalnya, penetapan libur nasional dan cuti bersama juga berdasarkan hasil evaluasi selama dua tahun terakhir sejak pandemi Covid-19.

Nah, itulah daftar hari libur nasional 2022 atau tanggal merah 2022 yang bisa dicatat untuk merencanakan liburan Anda.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Cari Tanggal Merah Tahun 2022, Cek Daftar Hari Libur Nasional 2022