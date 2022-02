Kumpulan Kata-kata Penuh Harapan Menyambut Bulan Maret 2022 Bahasa Inggris & Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tak terasa bulan ketiga dalam kalender masehi atau bulan Maret 2022 segera tiba.

Kebetulan pada 2022 ini bulan Februari hanya sampai tanggal 28.

Pada artikel ini akan merangkum sejumlah kata-kata mutiara atau kata-kata bijak menyambut bulan Maret 2022.

Kata-kata yang ada cocok untuk dijadikan status media sosial serta dikirimkan pada sanak saudara dan kerabat.

Berikut 10 quotes Berbahasa Inggris lengkap dengan arti untuk menyambut bulan Maret:

#1

"Never be sad for what is over, just be glad that it was once yours."

(Jangan pernah sedih atas apa yang sudah berakhir, berbahagialah karena itu pernah menjadi milikmu.)

#2

"Sometimes the smallest things take up the most room in your heart. –Piglet."