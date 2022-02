Hasil Tinju Dunia Hari Minggu: Wasit Hentikan Laga Petinju Ukraina vs Gary Russel di Ronde ke-10

Gary Antuanne Russell memukul Roberto Almazan selama pertarungan kelas welter mereka di Barclays Center pada 26 Januari 2019 di New York City.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Laga tinju dunia Gary Russel vs Viktor Postol dihentikan wasit dironde ke-10.

Dihentikannya ronde terakhir itu karena wasit menilai petinju asal Ukraina Postol tidak mampu lagi melanjutkan pertandingan.

Walaupun memang Postol sendiri tampak memprotes karena dirinya masih merasa mampu bertarung.

Hanya saja beberapa pukulan keras dari Russel kepada Postol membuat wasit menghentikan pertandingan.

Usai laga, manajemen atau pihak Postol pun tampak memprotes keputusan wasit.

Walaupun memang pada akhirnya Postol dan Russel berpelukan dan menerima hasil tinju ini.

• Hasil Tinju Dunia: Ancajas vs Martinez Jual Beli Pukulan Hingga 12 Ronde Tuntas!

Atas hasil ini, Russel pun semakin menambah rekor tak terkalahkannya.

Diketahui laga yang dihelat di Las Vegas ini memperebutkan Gelar Super Ringan Asosiasi Tinju Dunia yang kosong di Benua Amerika.

Tape of The Tale Russel vs Postol

Gary Antuanne Russell