Jadwal 16 Besar Liga Eropa: Barcelona vs Galatasaray, Porto vs Lyon Hingga Braga vs Monaco

Barcelona vs Galatasaray

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drawing 16 besar Liga Eropa atau Europa League telah selesai digelar pada Jumat 25 Februari 2022.

Tim unggulan yakni para juara grup menghadapi tim non unggulan yakni para pemenang babak playoff.

Diantaranya ialah Barcelona menghadapi Galatasaray, kemudian Porto vs Lyon, Braga vs Monaco dan Atalanta vs Leverkusen.

Kemudian Rangers akan menghadapi Crvena zvezda, kemudian Sevilla vs West Ham, Leipzig vs Spartak Moskva hingga Real Betis vs Eintracht Frankfurt.

Pertandingan babak 16 besar leg 1 dihelat dua hari, 10-11 Maret 2022 mendatang.

Kemudian leg 2 pada 18 Maret 2022.

Setelah leg 2 babak 16 besar tuntas, pada malamnya langsung digelar undian babak perempat final dan semifinal.

Jadwal babak 16 besar Liga Eropa

Leg pertama: 10-11 Maret

10 Maret