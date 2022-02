FGD Zero ODOL 2023, BPTD, Dishub, dan Polda Kalbar Sepakat Gencarkan Sosialisasi 3 Bulan

TRIBUNPONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI

Focus Group Discussion yang digelar pemangku kebijakan jalan raya untuk sinkronisasi dan koordinasi program zero over dimensi & over loading (ODOL) 2023 di Qubu Resort, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat 25 Februari 2022. Pemerintah mengharapkan tidak ada lagi truk ODOL setelah sosialisasi yang akan digencarkan dalam tiga bulan mendatang.