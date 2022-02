Penggunaan Internet Rumahan Telkomsel Orbit Tumbuh 10 Kali Lipat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mendukung gaya hidup digital di masa pandemi ternyata berpengaruh signifikan pada Telkomsel Orbit yang mengalami peningkatan penggunaan hingga 10 kali lipat. Hal tersebut didorong dengan konsistensi Telkomsel Orbit dalam menghadirkan ragam inovasi layanan.

Mulai dari pengembangan fitur serta paket kuota yang lebih besar di aplikasi MyOrbit, menambah pilihan modem Telkomsel Orbit yang makin terjangkau, hingga perluasan kemudahaan akses saluran penjualan baik secara online maupun offline.

Head of Home LTE Project Telkomsel Arief Pradetya mengatakan pencapaian sepanjang tahun 2021 menunjukan komitmen dan fokus mengembangkan Telkomsel Orbit.

Agar terus berinovasi dengan mengedepankan prinsip customer-centricity dalam menyediakan pengalaman digital yang memberi nilai tambah bagi pelanggan dalam menikmati akses internet rumah.

Terutama untuk membantu meningkatkan produktivitas di tengah tantangan keterbatasan mobilitas di masa pandemi. Dengan menghadirkan konsep internet rumah yang berbeda, yakni melalui fitur aktivasi instan, skema prabayar tanpa biaya langganan bulanan.

"Kemudahan pengaturan melalui aplikasi mobile, serta bisa digunakan dimana saja dengan dukungan jaringan kualitas prima 4G/LTE Telkomsel yang telah menjangkau 96 persen wilayah populasi Indonesia,” ujarnya.

Tahun 2021 menjadi momen akselerasi yang cukup signifikan bagi pertumbuhan Telkomsel Orbit, dimana jumlah pelanggan Telkomsel Orbit tumbuh hingga 10 kali lipat.

Pertumbuhan tersebut turut mendorong peningkatan trafik layanan data dari pengguna Telkomsel Orbit yang melonjak hingga 5 kali lipat.

Saat ini, Telkomsel Orbit telah dipercaya lebih dari 380.000 pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia, dan menjadikan Telkomsel Orbit sebagai Outstanding Omni Performance for Home Internet in Marketeers Omni Brand of The Year 2021.

Serta masuk sebagai 4 besar brand penyedia layanan internet rumah dari sisi jumlah pelanggan di segmen retail.

