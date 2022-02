KPPN Singkawang Salurkan Dana Bos Tahap I Senilai Rp 28,49 Miliar Untuk 83.943 Siswa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singkawang menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap I untuk 83.943 siswa dengan total nilai sebesar Rp28,49 miliar belum lama ini.

Plt. Kepala KPPN Singkawang Suharyanto menjelaskan, dana BOS ini disalurkan untuk dua daerah, yakni Bengkayang dan Singkawang.

Di Kabupaten Bengkayang, dana BOS diserabkan kepada sebanyak 48.281 siswa yang berasal dari 84 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 274 Sekolah Dasar (SD) dengan nilai total sebesar Rp16,65 miliar

Sedangkan di Kota Singkawang, sebanyak 35.662 siswa yang berasal dari 24 SMP dan 98 SD dengan nilai total dana BOS yang disalurkan sebesar Rp11,84 miliar.

• Bandara Singkawang Masuk RPJMN, Ditargetkan Beroperasi Tahun 2024

"Pelaksanaan Penyaluran dana BOS tahap I ini berdasarkan Nota Dinas Direktur Dana Transfer Khusus No ND-59/PK.3/2022, dimana semua merupakan BOS Reguler," ujar Suharyanto, Kamis 24 Februari 2022.

Ia menjelaskan, dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Perhitungan alokasi Dana BOS Reguler tersebut dilakukan berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan biaya satuan per peserta didik.

Penyaluran dana BOS oleh KPPN Singkawang tahun ini, lanjutnya, merupakan penyaluran pertama kali karena pada tahun 2021 penyaluran dana BOS di wilayah Kalimantan Barat dilaksanakan oleh KPPN Pontianak.

Dana BOS ini merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Dalam PMK tersebut, ia katakan, Menteri Keuangan menunjuk kepala KPPN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tugas dan fungsi antara lain melakukan verifikasi atas permintaan penyaluran dana BOS, melaksanakan penyaluran Dana BOS, menyusun dan penyampaikan laporan realisasi Dana BOS kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan pemerintah daerah.