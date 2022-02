DLH Singkawang Peringati HPSN, Tukar Sampah dengan Uang Hingga Minyak Goreng

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) kemarin, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang menggelar berbagai kegiatan, seperti pengukuhan Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit, Pameran Hasil Produk Daur Ulang Sampah, Aksi Tukar Sampah dengan Uang, dan Aksi Tukar Minyak Jelantah lima liter dengan Minyak Baru satu liter.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Emi Hastuti mengatakan, kegiatan ini merupakan aksi nyata dalam peringatan HPSN 2022 di Kota Singkawang.

Kegiatan-kegiatan tersebut, lanjut Emi, menjadi upaya pengelolaan sampah yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam terwujudnya 20.000 spot Program Kampung Iklim (ProKlim) pada tahun 2024 untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

"Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2022, kami melakukan aksi tukar sampah dengan uang. Sampah-sampah yang sudah dipilah ini dapat dijual atau ditukarkan dengan uang melalui petugas yang sudah bersiaga di halaman Bank Sampah Induk Kelurahan Bukit Batu," ujar Emi, Selasa 22 Februari 2022.

Sampah-sampah yang dapat ditukar pada HPN kemarin, kata Emi, yakni sampah jenis plastik, kardus, kertas, besi dan lainnya.

Harga sampah tersebut pun bervariasi, seperti sampah Plastik dan Buku Campur ditaksir masing-masing dengan harga Rp 1.300 per kg. Gelas Plastik sebesar Rp 2.000 per kg. Botol plastik sebesar Rp 1.500 per kg. Kardus Rp 1.200 per kg dan esi Rp2.500 per kg. (*)

